أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد شارع شهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد شارع شهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع شهاب، والتي تنفذها المحافظة في إطار خطتها لتطوير الشوارع والطرق الرئيسية لتظهر بالشكل الحضاري اللائق.

وأكد "المحافظ" أن الأعمال تشمل تطوير الجزيرة الوسطى، ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات، إضافه إلى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين، على جانبى الشارع وتركيب بلاط انترلوك به ليتماشى مع الشكل الجمالي للشارع مع إزالة أي إشغالات أو تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة.

ونوه بدعم الشارع بأعمدة إنارة حديثة "ليد" استكمالا لخطة المحافظة فى توفير الطاقة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق، بمتابعة يومية للشركة المنفذة للأعمال، والتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال بجودة عالية ووفق الجدول الزمني المحدد.

وجاء ذلك خلال جوله المحافظ فى أحياء الدقي والعجوزة، حيث تفقد راشد شارع محى الدين ابو العز، مؤكدًا أن الشارع سيشهد أعمال تطوير خلال الأيام المقبلة، حيث تدرس المحافظة حاليا الاستقرار على الشكل النهائي لأعمال التطوير بما يضمن تحقيق الشكل الجمالى بالشارع والسيولة المرورية، باعتباره أحد اهم الشوارع بحى الدقى.

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وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال طلاء العقارات بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والوراق ومدينة كرداسة ومركز أوسيم، حيث وجه المحافظ بالالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من أعمال طلاء العقارات بالألوان المحددة.

كما وجه المحافظ بتغير طلاء عدد من العقارات بنطاق الطريق الدائري لعدم الالتزام باللون المحدد للطلاء، مما يأثر على المظهر الجمالي الذى أصبح عليه الطريق ومحاسبة المقصرين عن ذلك.

وفي نفس الإطار، شدد محافظ الجيزة، على مباحث التموين بالرقابة على الأسواق بالمحافظة، وضبط جميع السلع التموينية ومصادرتها واتخاذ اللازم تجاه أصحابها.

وفي سياق آخر، ضبطت مباحث التموين بمحافظة الجيزة، خلال حملة مكبرة على الأسواق، كميات كبيرة من الأكياس الفارغة جاهزة للتعبئة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 20191773 جنج قسم الطالبية.