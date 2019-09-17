أخبار مصر | برتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وبنك التنمية الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وبنك التنمية الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، برتوكول تعاون لتمويل أصحاب الحالات التي تم الانتهاء من الموافقة على طلب تقنينها إلى جانب تمويل مشروعات الغاز لكافة الوحدات بمختلف أنواعها واستخداماتها.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين مع استرداد حق الدولة من أراضي مغتصبة، وكذلك تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة.

وحرصت محافظة القاهرة كأول محافظة على مستوى الجمهورية، تقوم باتخاذ إجراءات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بتوقيع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية، يهدف إلى التمويل مقابل تقنين أوضاع اليد لأصحاب الشأن الذين تم الموافقة على طلبات تقنينهم من جانب اللجان المختصة بالمحافظة، في إطار مبادرة الدولة بتقنين أوضاع العقارات والمباني وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث سيتم التمويل وفقًا لضوابط وشروط البنك بعد إتمام الدراسة وتحديد الجهات المسئولة المقابل المادي المطلوب، وذلك نظير الحصول على أقل عائد وبمدد سداد تصل إلى 5 سنوات، إلى جانب تيسير وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة.

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ويهدف البروتوكول، الموقع مع محافظة القاهرة، إلى تمويل توصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية بأقل عائد ممكن وعلى فترات زمنية تصل إلى سبعة سنوات بأقل تقسيط يمكن أن يتحمله المواطن محدود الدخل، على أن يتم التعاون في ذلك من خلال قيام المحافظة بتوجيه الدعوة لمسئولي شركات الغاز للاجتماع مع مسئولي البنك، تحت إشراف المحافظة للبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية للمناطق التي سيتم إدخال المرافق لها.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم عدد من الخبراء لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل أي عقوبات تعترض تنفيذه.

شهد اللقاء حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وعدد من معاونيه ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة، وتم التوقيع بديوان عام المحافظة صباح اليوم الثلاثاء.

