أخبار مصر | اتحاد الأثريين العرب يمنح امتيازات جديدة للشباب.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الأثريين العرب يمنح امتيازات جديدة للشباب.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إدارة اتحاد الأثريين العرب مبادرة جديدة لرفع المستوى العلمي والخبرات لدى شباب الأثريين وذلك استجابة منها لما أعلنه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2019 هو عام الإنسان.

وأكد الدكتور محمد الكحلاوي الأمين العام لاتحاد الأثاريين العرب، أن الاتحاد قرر منح امتيازات جديدة للشباب المتخصصين في علم الآثار والعاملين في الحقل الأثري من هم تحت سن الثلاثين، وذلك من أجل الارتقاء بالآداء المهني ودعم الشباب بجميع المحافظات بالخبرات والمهارات العلمية الحديثة المتطورة وتشجيعهم على الانخراط في عضوية الاتحاد.

ومن ناحيته قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب، بأن الامتيازات تتمثل في إعفاء شباب الآثاريين ومفتشي الآثار من رسوم الاشتراك في الاتحاد والاكتفاء برسم العضوية فقط، وتخفيض 50% للاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية والدورات المتخصصة، وتخفيض 40% للنشر في الإصدارات العلمية للاتحاد والإعفاء من رسوم الاطلاع بمكتبة الاتحاد.

وأضاف ريحان بأن شباب الأثاريين يشيدون بهذه الامتيازات ويناشدون الكحلاوى برفع السن إلى 40 عامًا حتى يستفيد عددًا أكبر من شباب الآثاريين تحت سن الأربعين خاصة بأن معظمهم حديثي التعيين في الوزارة في ظل تأخر التعيينات وباحثين في الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه وهم في حاجة للدعم العلمي لنشر أبحاثهم حيث تشترط الجامعات نشر أبحاث بالدوريات العلمية لمناقشة الرسائل العلمية ومنحها.

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وفتح باب التقدم لجوائز مؤتمره الـ22، والمقرر إقامته نهاية العام والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 150 ألف جنيه إلى جانب الجوائز المعنوية التي تمنح للرواد والباحثين المتميزين في مجال تخصصاتهم، وتنص شروط المشاركة، أن يكون المتقدم عضوًا بالاتحاد، وأن تكون الأبحاث جديدة ومبتكرة ولم يسبق نشرها وغير منقولة من رسائل الماجستير والدكتوراه أو شبكة المعلومات الدولية وعدم التعرض لأي إسقاطات سياسية أو دينية أو مذهبية أو عرقية.

وتتضمن الشروط أيضا، أن الاتحاد له حق الملكية الفكرية والنشر للبحث عند فوزه على أن تتضمن المرفقات خطاب ترشيح من جهة العمل والسيرة الذاتية بختم جهة الترشيح ونسخة من الأعمال العلمية للمتقدم، الاتحاد سيمنح 3 جوائز أحدها جوائز الاتحاد العينية، ثم جوائز الاتحاد لخدمة التراث، والجوائز البحثية ذات المردود المادي.

والجوائز العينية عبارة عن جائزة التفوق العلمي لشباب الآثاريين، وتمنح للمتميزين في أعمال جادة ومبتكرة وأظهرت باكورة أبحاثهم تفرد عن أقرانهم في علوم الآثار والترميم والمتاحف ولها عائد مادي وقدره 4500 جنيه مقدم من مركز إحياء التراث والعمارة الإسلامية للدكتور صالح لمعي، وجائزة الاتحاد للتميز الأكاديمي وتمنح لمن شارك في كشوف أثرية وتميزت أبحاثه بالتطبيق العملي في مجال التنقيب.