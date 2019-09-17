أخبار مصر | أول تعليق لرئيس "صناعة النواب" على إعلان الحكومة دعم القطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لرئيس "صناعة النواب" على إعلان الحكومة دعم القطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن القطاع الخاص يمثل شريك أساسي واستراتيجي للدولة المصرية في كافة المجالات، مُؤكدًا على ضرورة دعمه ومساندته لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة للبلاد.

وأشاد "عامر" في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة تقف في ظهر القطاع الخاص من خلال عدد من الإجراءات لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، مُشيرًا إلى أن الحكومة تقوم حاليًا بتكسر الإجراءات البيروقراطية التي مر عليها عشرات السنين، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ أفضل الاستثمار واصفًا موقف رئيس الحكومة من القطاع الخاص بـ"بادرة أمل".

كما أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص والصناعة هي الأمل وأنها تبني الدولة وهي ضمان استمرارية التقدم، مُشيرًا إلى أن تعميق الصناعة الوطنية مسألة حياة أو موت، مُشيدًا بالتطوير الكبير الذي شهدته المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وأنها تأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الخاص.

Advertisements

وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد تفقده عدد من المصانع بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، قال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى بكل قوة لكسر الإجراءات البيروقراطية، التي مر عليها عشرات السنين، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ أفضل الاستثمار.

وأوضح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تقف في ظهر القطاع الخاص، من خلال عدد من الإجراءات لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، موضحا أن هناك إعلان عن بدء التسويات الخاصة بدعم المصدرين وسنبدأ بصرف 10% من متأخرات دعم المصدرين من 2013، وهناك تحفيز أكبر بمن سيقوم بإجراء توسعات، مؤكدًا أن الصناعة هي الأمل وأنها تبني الدولة وهي ضمان استمرارية التقدم، مشيرا إلى أن تعميق الصناعة الوطنية مسألة حياة أو موت، وأوضح أن الحكومة تعمل عل دراسة تيسر الإجراءات الخاصة بالتصدير والتي بلغت 17 خطوة وتم تشكيل لجنة لدراسة تيسير كل خطوة على حدة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بالتطوير الكبير الذي شهدته المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وأنها تأتي في إطار دعم الحكومة للقطاع الخاص.

