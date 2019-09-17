مصر | حبس"الديزل" لحيازته 120 تذكرة هيروين في حلوان 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس"الديزل" لحيازته 120 تذكرة هيروين في حلوان 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات عثر بحوزته على كمية من الهيروين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، تفيد عن قيام مسجل خطر، باتجاره في المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة والأماكن التي يتردد عليها عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر.



وأضافت التحقيقات، عن قيام المدعو "جمعة.ر" وشهرته الديزل، 38 سنة، مسجل خطر لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 120 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير المشروع.