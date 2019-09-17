مصر | ضبط 3 تكاتك خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 تكاتك خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 45 كرسيا – 10 استاند –3 تابلوة خشب – 5 غرزة شاي – 3 عربة متنوعة – 66 الإجمالي، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 17 اشتباه – 3 توك توك – 3 باعة متجولين - سلاح أبيض - 24 الإجمالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، تحقيقات ضباط مباحث سياحة وآثار الجيزة كانت قد كشفت عن تفاصيل تنقيب عامل عن الآثار بمعبد أثري بقرية ميت رهينة، بنطاق مركز البدرشين، وتبين أنه كانت وردت معلومات للمقدم محمد حمودة رئيس مباحث السياحة والآثار بسقارة، مفادها قيام عاطل بالحفر للتنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الجابري، بقرية ميت رهينة، التابعة لمركز البدرشين جنوب المحافظة، وبالعرض على اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية، مدير عام شرطة السياحة والآثار، وجه بالتوجه للمكان وفحصه، والقبض على المتحري عنه.

وفي نفس السياق قوة أمنية برئاسة العميد شريف كرم مفتش مباحث سياحة وآثار الجيزة، العقيد أحمد الحسيني رئيس قسم سياحة وآثار الجيزة، كانت قد توجهت لمنطقة الجابري بقرية ميت رهينة، وتبين أن الحفر يقع بمنطقة عزبة الجابري وأصل المنطقة أثرية وجود حفرة معرضة بالاخشاب ووجود حفرة بقطر متر ونصف وبعمق 3 أمتار ونص تؤدي الي جزئين أثريين من الحجر الجيري مستطيل الشكل بأبعاد حوالي 5.5×1.40، يظهر منه جزء بسيط، من سطح الأرض ومكون من غرفة بها سلك من الجهة الشمالية، وفيها من المنطقة الشرقية حائط وأجولة مليئة بالرمال والتراب وبالكشف عن موقع وتبين عدم إمكانية شفط المياه والباقي تغمره المياه الجوفية.