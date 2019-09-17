مصر | بـ"سيف".. مسجل خطر يقطع يد شاب في حلوان

وكما طالبت النيابة العامة تحريات المباحث حول المتهم والوقوف على نشاطه الإجرامي وتم إرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائي وإرسال تقرير به.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها وصول شاب يدعى "أحمد"، موته، 27 سنة، مصابا بقطع في كف اليد.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر يدعى "أحمد محمد"، 30 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية.