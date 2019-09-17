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مصر | بـ"سيف".. مسجل خطر يقطع يد شاب في حلوان

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تباشر نيابة حلوان الجزئية، التحقيق في واقعة قيام مسجل خطر بقطع يد شاب إصابته بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.
وكما طالبت النيابة العامة تحريات المباحث حول المتهم والوقوف على نشاطه الإجرامي وتم إرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائي وإرسال تقرير به.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها وصول شاب يدعى "أحمد"، موته، 27 سنة، مصابا بقطع في كف اليد. 

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر يدعى "أحمد محمد"، 30 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاج المستخدم بالواقعة وهو "سيف ليزر" وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

يذكر أن المشرع وضع المادة 240 من قانون العقوبات لتجريم هذا النوع من الجرائم والتي تنص على: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو عقد منفعته أو نشأ عنه كف بصر أو فقدان إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل شفائها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أمام إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 وحتى 10 سنوات".

وكما يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

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