مصر | بـ"سيف".. مسجل خطر يقطع يد شاب في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"سيف".. مسجل خطر يقطع يد شاب في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها وصول شاب يدعى "أحمد"، موته، 27 سنة، مصابا بقطع في كف اليد.
وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر يدعى "أحمد محمد"، 30 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية.
يذكر أن المشرع وضع المادة 240 من قانون العقوبات لتجريم هذا النوع من الجرائم والتي تنص على: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو عقد منفعته أو نشأ عنه كف بصر أو فقدان إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل شفائها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أمام إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 وحتى 10 سنوات".
وكما يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.