مصر | ضبط 30 طن لحوم ودواجن وأسماك "فاسدة"

ووجهت أجهزة الأمن، حملات أمنية مكبرة بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، جنوب سيناء" استهدفت مصانع منتجات الألبان ومصنعات اللحوم والمقرمشات والحلوى.

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط (16) قضية في مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة بمضبوطات بلغت (29،996 طن ) من اللحوم والدواجن والأسماك، و(542،977 طن ) من المواد الغذائية مجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية أبرزهم منتجات ( الألبان – مقرمشات سناكس – حلويات).

وأثمرت الجهود الأمنية، عن ضبط قضية في مجال ضبط الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، بمضبوطات بلغت (39 طن ) من الأسمدة الزراعية مجهول المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

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وفي مجال حماية البيئة والصحة العامة، تم ضبط (245) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات ( إنبعاث أدخنة كثيفة)، وتم ضبط (28) قضية في مجال المقالب العمومية - بمخلفات عبارة عن عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود سجل المخلفات الخطرة – عدم وجود مهمات الوقاية – عدم التخلص من ناتج الحريق – تصاعد أدخنة كثيفة – عدم تغطية الحمولة - عدم إرتداء مهام الوقاية.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع الأواني المعدنية بمضبوطات بلغت (22500) قطعة معدنية لأوانى الطهى المغشوشة والمقلدة والمصنعة من معادن مجهولة المصدر والمنسوب إنتاجها لشركات وهمية، فضلًا عن ضبط ( 21 ) منشأة مطلة على نهر النيل "مطاعم- عائمات سياحية- نواد" (لعدم وجود سجل الحالة البيئية - عدم التخلص الآمن من المخلفات الصلبة "القمامة"- عدم تقديم ما يفيد التخلص الآمن من المخلفات الخطرة "زيوت الطعام المستخدمة فى عملية الطهى" - عدم تقديم ما يفيد التخلص الآمن من المخلفات السائلة - عدم توفير مهمات الوقاية والسلامة والصحة للعاملين - إنتهاء رخصة المرسى - عدم وجود طاقم مدرب على خطة الطوارئ اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدنى).

وفي مجال تأمين الإزال، تم تأمين تنفيذ (49) قرار إزالة تعديات واقعة على (منافع الري والصرف)، وتأمين تنفيذ (117) قرار إزالة تعديات واقعة على (الأراضي الزارعية)، وتأمين تنفيذ (11) قرار إزالة تعديات واقعة على (نهر النيل والمجاري المائية ).