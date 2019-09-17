مصر | "جبروت امرأة".. تستأجر مجرمين لقتل زوجها ورميه بمياه النيل في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبروت امرأة".. تستأجر مجرمين لقتل زوجها ورميه بمياه النيل في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية، غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل بقنا، كانت زوجته وضعت له "منوم" في الشاي، وألقته في النيل بمساعدة اثنين آخرين بسبب خلافات زوجية.

وتلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، بلاغًا بالعثور على جثة طافية بمجرى نهر النيل لشخص مجهول الهوية، موثق اليدين والقدمين، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية أو متعلقات أو أوراق تدل على هويته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه "مقيم في القرنة بالأقصر"، والمُبلغ بغيابه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بأحد المطاعم بمدينة الأقصر، سبق اتهامه والحكم عليه في 10 قضايا "تبديد، وإيصال أمانة" وشقيقه سبق اتهامه والحكم عليه في 3 قضايا "تبديد ومبان"، بالاشتراك مع زوجة المجني عليه "ربة منزل - مقيمة بالأقصر".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وقالت زوجة المجني عليه: "حرضت الأول والثاني، واتفقت معهما على التخلص من زوجي وقتله نظرًا لوجود خلافات بيننا، حيث قاما باستدراج المجني عليه لمنطقة متاخمة لمنزله بدائرة مركز شرطة نقادة، واحتساء بعض المشروبات، ووضع عقاقير بتلك المشروبات، وتقديمها للمجني عليه فسقط مغشيًا عليه، فقاما بتوثيق يديه وقدميه، وإلقائه بمجرى نهر النيل، حيث عثر على جثمانه بدائرة مركز شرطة نقادة، وبإرشاد أحد المتهمين تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

