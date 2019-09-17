مصر | دفاع "كتائب حلوان" يدفع بانتفاء جرائم القتل والشروع فيه

ودفعت مرافعة المتهمين أحمد ناجي ويونس عيد، دافعة بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهمين، وانتفاء أركان جريمة التجمهر المنسوبة للمتهم يونس عيد، وانتفاء جريمة القتل والشروع فيه للمتهم أحمد ناجي وكذلك القصد الجنائي، وانتفاء جريمة حيازة أسلحة نارية وذخائر قبل المتهم أحمد ناجي، ودفع بعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يؤكد ارتكاب المتهم للوقائع.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا.

وترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.



كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.