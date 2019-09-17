مصر | دفاع متهم بـ"كتائب حلوان" : عضو في الحزب الوطني.. ويخالف المتهمين فكريًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع متهم بـ"كتائب حلوان" : عضو في الحزب الوطني.. ويخالف المتهمين فكريًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دفاع فوزي توفيق، أحد المتهمين في قضية "كتائب حلوان" على أن موكله عضوًا سابقًا في الحزب الوطني، الأمر الذي ينفي انتمائه فكريًا أو أيدولوجيًا للإخوان المسلمين.



ونفى الدفاع عن موكله تهمة الإيواء، مشددًا على انتفاء ركن العلم لديه بأن المُتهم مصعب عبد الحميد مطلوبًا للعدالة، ودفعت المرافعة بخلو الأوراق من ثمة دليل على نسبة الاتهام، بل توافر أدلة البراءة.



وأوضح الدفاع بأن علاقة موكله بالمتهم الذي اسند إليه بسببه تهمة الإيواء هو أن كلاهما تجار مواشي، وأن علاقتهما كان علاقة عمل، وشدد على أنه لو يعلم أنه مطلوب كان سيُبلغ عنه.