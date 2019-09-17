مصر | قبل ساعات من بدء الدراسة.. تعزيزات أمنية بمحيط مدارس ومعاهد الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من بدء الدراسة.. تعزيزات أمنية بمحيط مدارس ومعاهد الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بخطط أمنية شاملة استهدفت تأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها من خلال تعيين الارتكازات الأمنية الثابتة أمام المدارس والجامعات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها.

وتفقد اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبرفقته عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات بنطاق المحافظة، لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.

وشدد مدير الأمن على القوات باليقظة التامة، والتعامل بحزم مع كافة أشكال الخروج عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الشغب، مكلفا القوات بحسن معاملة المواطنين.

وكلف بتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين العامة والرئيسية لبسط الأمن والنظام.

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وعززت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من التواجد الأمني والمروري بالمحاور والميادين الهامة والطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات وتكثيف المرورات على القوات المكلفة بعملية التأمين، هذا وقد أجرى خبراء المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، برئاسة اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، تمشيط بمحيط كافة المدارس والمعاهد والجامعات، بنطاق المحافظة، تحسبا لوجود أي متفجرات.

ومن ناحية أخرى تفقد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، على الخدمات المرورية، مكلفا بانتشار رجال المرور، بكافة الطرق الرئيسية والميادين العامة، لمنع حدوث تكدسات مرورية خلال وقت ذهاب الطلاب إلى المدارس والجامعات، والمعاهد، مكلفا بالتعامل بسرعة وإجراء تحويلات مرورية إذا حدثت تكدسات مرورية في بعض الطرق، كما شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، حملاتها على المحلالت والمصانع لضبط اللحوم والجبن والألبان الفاسدة والمنتهمية الصلاحية، قبل بيعها في الأسواق خلال أيام الدراسة.

وجاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية في بذل كافة الجهود الأمنية لتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

