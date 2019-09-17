مصر | بـ"آلة حادة".. عامل يهشم رأس أخيه الأكبر في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"آلة حادة".. عامل يهشم رأس أخيه الأكبر في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى عامل حياة شقيقه الأكبر، إثر تعديه عليه بالضرب بآلة حادة، بعد نشوب مشاجرة بينهما، بنطاق مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، واقتياده إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل، بمنطقة كفر عمار بنطاق المركز.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتوجه قوة أمنية لمكان البلاغ، وبانتقال قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث البدرشين والعياط، والرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني مباحث المركز، تبين نشوب مشادة كلامية بين "رضا.ص.ص"، في العقد الثالث من عمره، وبين شقيقه الأصغر، عامل، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب بآلة حادة على رأس شقيقه الأكبر محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

