مصر | دفاع "كتائب حلوان" يواصل مرافعاته أمام المحكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع "كتائب حلوان" يواصل مرافعاته أمام المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وشملت مرافعة "المصري" الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لاعتماد على تحريات وصفها بالمنعدمة المتفتقدة للجدية والكفاية، وبطلان التحقيقات، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي بركنيه المادي و المعنوي وانتفاء أركان جريمة الإمداد وحيازة وإحراز أسلحة نارية وانتفاء أركان جريمة التجمهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا.

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، لمرافعة خالد المصري دفاع المتهمين رقمي 137 و167 مستندًا على عدة دفوع قانونية.

وترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.



وكما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.