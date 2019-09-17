مصر | سقوط "مستريح التجمع الخامس".. جمع 2.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من عدد من المواطنين مقيمين بالسويس ضد مهندس بترول مقيم بالتجمع الخامس بالقاهرة، لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغت نحو "2،5 مليون جنيه"، بغرض توظيفها، واستثمارها مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وقيامه بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكما نجحت الإدارة في ضبط شخص بالإسكندرية لتزويره المحررات الرسمية، وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على المواطنين.