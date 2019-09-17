شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار عزت عجوة محافط كفر الشيخ الأسبق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، الثلاثاء، عن عمر 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
ومن المقرر أن يواري الفقيد الثرى، اليوم، بمقابر العائلة بقرية ديبي بمركز رشيد في البحيرة.
المستشار عجوة ولد في قرية إبيانة، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عام 1942، وعين محافظا لكفر الشيخ في عام 2013.
الراحل عمل في بداية حياته بالنيابة العامة ثم القضاء، وترأس نادي قضاة الإسكندرية 3 دورات.
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