أخبار مصر

وفاة المستشار عزت عجوة محافط كفر الشيخ الأسبق

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المستشار عزت عجوة محافط كفر الشيخ الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، الثلاثاء، عن عمر 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

Advertisements

ومن المقرر أن يواري الفقيد الثرى، اليوم، بمقابر العائلة بقرية ديبي بمركز رشيد في البحيرة.

المستشار عجوة ولد في قرية إبيانة، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عام 1942، وعين محافظا لكفر الشيخ في عام 2013.

الراحل عمل في بداية حياته بالنيابة العامة ثم القضاء، وترأس نادي قضاة الإسكندرية 3 دورات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المستشار عزت عجوة محافط كفر الشيخ الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا