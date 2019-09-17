شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإيطاليا تتفقان على تنظيم المنتدى التجاري الثاني في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت مصر وإيطاليا على تنظيم المؤتمر الثاني للتجارة بين البلدين، جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده المؤتمر الأول الذي نظم تحت شعار «القاهرة- نابولي»، الثلاثاء، والذي شهد حضور نحو ٣٠٠ شركة إيطالية.

من ناحية أخرى، واصل الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ويرافقه الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد الوزير ووفد من المستثمرين المصريين اللقاءات مع المستثمرين والشركات الإيطالية.

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وقام الوفد المصري بزيارة انتربورتو كامبانو وهي المنطقة اللوجستية التي تضم نحو ١٠ آلاف شركة إيطالية، حيث قام الوفد بزيارة مقرات عدد من الشركات.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي أمام وفد الشركات الإيطالية إن «مصر تشجع الاستثمار دائمًا، وفيما يتعلق بقطاع التجارة والمناطق اللوجيستية والأسواق التجارية هناك رغبة حقيقية لدى الحكومة المصرية في إنشاء ميناء جاف على غرار ميناء نولا، الذي يعد من أكبر الموانئ الجافة في العالم والفترة الأخيرة هناك عدد كبير من الأسواق التجارية التي بدأت تضخ استثماراتها في مصر».

وتابع عشماوي: «نحن هنا اليوم ومعنا عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين لكي نطلع على التجربة الإيطالية وخصوصا فيما يتعلق باللوجيستيات والموانئ الجافة والأسواق التجارية الكبرى وأعتقد أن الشركات الإيطالية أمامها فرصة عظيمة للاستثمار في مصر والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية والحوافز وتبسيط الإجراءات التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين»، مشيرًا إلى أن «نحن من أول ثلاث دول على مستوى العالم في معدلات النمو، ونحن الاقتصاد الأكبر نموًا في قارة أفريقيا».

وأكد أن «مصر تعد من أكبر الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وكل ذلك حدث بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية وفي قطاع التجارة الداخلية نسعى إلى إنشاء ميناء جاف عالمي على غرار ميناء انتر بورتو الإيطالي على أن يضم كافة الانشطة التجارية».