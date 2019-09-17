شكرا لقرائتكم خبر عن جامعتا حلوان والسادات تنظمان قافلة مشتركة بأطفيح لتوعية الأهالي بالخدمات البيطرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون المشترك بين الجامعات الحكومية في خدمة وتنمية المجتمع ورعاية القرى الأكثر احتياجا استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وقال «عبدالغفار»، إنه في هذا الإطار نظمت جامعتا حلوان ومدينة السادات قافلة مشتركة خلال شهر سبتمبر الجاري لقرى مركز إطفيح بمحافظة الجيزة، تضم نخبة من أساتذة كلية الطب البيطري ومعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات، ولفيف من الأساتذة بجامعة حلوان.

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وأوضح التقرير قيام القافلة بتقديم الكشف والعلاج بالمجان للحالات المرضية، وتوعية الأهالي بالخدمات البيطرية التي تساعد في الحفاظ على صحة الحيوانات، والدواجن، وتنمية الثروة الحيوانية بتلك القرى.

وأشار التقرير إلى اتفاق الجامعتين على تنظيم قافلة طبية بشرية وبيطرية مشتركة لإحدى قرى المنوفية الشهر المقبل.

يذكر أن جامعة مدينة السادات أطلقت الشهر الماضي قافلة طبية بيطرية إلى قرية عزبة سيدي صالح بمركز الشهداء بالتنسيق مع محافظة المنوفية وبعض قيادات المجتمع المدني بمدينة السادات، حيث تم توقيع الكشف على عدد من الحالات المرضية، وتقديم العلاج لها بالمجان، كما تم تقديم بعض الخدمات الصحية للحيوانات، وتوعية الأهالي بأهم المشاكل المرضية التي تؤثر على إنتاجها.

قافلة بيطرية بأطفيح

قافلة بيطرية بأطفيح

قافلة بيطرية بأطفيح