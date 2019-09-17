شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتتح مؤتمر ومعرض «القاهرة– نابولي» للتجارة بحضور ٣٠٠ شركة إيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، مؤتمر ومعرض التجارة الاول «القاهرة- نابولي» والذي يقام بمدينة نابولي بحضور أكثر من ٣٠٠ مشارك من الشركات والمستثمرين والبرلمانيين والسياسيين، بالإضافة إلى ٧ شركات مصرية.

وقال «مصيلحي» في كلمته خلال المؤتمر «أشكر الأشقاء الإيطاليين على هذه الاحتفالية الكبيرة التي تضم كافة التيارات الايطالية وفي مقدمتهم الشركات والمستثمرين والسياسيين والبرلمانيين، والتي تعبر بشكل حقيقي عن عمق العلاقة بين الدولتين الكبيرتين»، مشيرًا إلى أن مؤتمر «القاهرة- نابولي» مرحلة مهمة من التعاون والشراكة الصادقة بين شعبين لهم جذور تاريخية يتحدث عنها التاريخ.

وأضاف: «اليوم ومعنا وفد رفيع المستوي من المسؤولين الرسميين والمستثمرين المصريين نستعرض امامكم الفرص الاستثمارية أمام الشركات الإيطالية المهتمة بالاستثمار في مصر، حيث يوجد في مصر أنظمة متعددة من عقود العمل»، مشيرًا إلى أن «مصر قطعت شوطا كبير في عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات وفي مقدمتها البنية التحتية طرق جديدة وشبكة كهرباء حديثة وانفاق جديدة وفي مقدمة هذه المشروعات العملاقة مشروع قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد».

وأشار وزير التموين إلى أن «نحن اليوم نريد أن نسمع منكم أوجه القدرات للشركات الإيطالية، واهتماماتها المشتركة بالاستثمار في مصر».

Advertisements

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن «مصر بها فرص استثمارية كبيرة جدًا، وأن الأرباح والعائد مضمون، وهذا ليس كلامي ولكن تقارير هيئات الاقتصاد الدولية التي نشرت عن النمو في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المناخ الأمن للاستثمار».

وأشار إلى «نتحدث عن المكاسب والمنافع المشتركة بين الدولتين، وهي كثيرة ومتعددة لأننا في مجال التجارة الداخلية وهو الاهتمام الاول الذي اتحدث انه أؤكد لكم أن العائد سريع ومضمون، ونحن لدينا شركاء من دول الهند والإمارات واليونان ولبنان وفرنسا في مجال إنشاء المراكز اللوجستية التجارية وقريبا السوق الإيطالي، وهذا الاستثمارات الخارجية في مجال التجارة الداخلية يؤكد احتياجات السوق المصري، خاصة وأن لدينا أكثر من ١٠٠ مليون مستهلك في كافة المجالات».

وأوضح «عشماوي» أنه «وجد في مصر فرص في المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية وإنشاء المولات والهايبر والسوبر ماركت على مستوي الجمهورية، ودعي الشركات الايطالية ان تستثمر الفرصة في الاستثمار بمصر».

وقال جوزيه رومانو رئيس الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية إن «مؤتمر «القاهرة- نابولي» وسيكون لها صدى على المستوي الدولي، أخيرًا يمكنا أن نتحدث عن البحر المتوسط، والتعاون ومد الجسور بين أوروبا وأفريقيا متمثلة في مصر وإيطاليا، عندما استمعنا إلى الدكتور على مصيلحي، والدكتور عشماوي فإنهما لم يتحدثا إلى العقل ولكن إلى القلب، ونحن نتحدث عن عمل واضح للجميع»، مشيرًا إلى أنه «نحن نحتاج إلى نقل التكنولوجيا إلى مصر وتبادل الخبرات والتدريب الفني».

وشدد «رومانو» على أنه «يجب أن نستفيد من طريق المتوسط وليس استفادة جغرافيا لشعوب هذه المنطقة لعبور ومرور السفن»، مؤكدًا أن «هذا المؤتمر فرصة لمزيد من التعاون مع الاصدقاء في مصر».

واستعرض السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا عن العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على أن «المؤتمرات واللقاءات وتبادل الزيارات يعكس الاهتمام المشترك بين البلدين ويزيد التعاون»، مشيرًا إلى أن ١٠ موانئ إيطالية ستزور مصر الشهر المقبل وتلتقي الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لبحث التعاون في مجال النقل البحري والربط بين الدولتين.