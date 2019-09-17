شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: اتفاقية تعاون بين «بحوث الإلكترونيات» و«شنغهاي للأنظمة الميكرومترية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد ومعهد شنغهاي للأنظمة الميكرومترية وتكنولوجيا المعلومات SIMIT، وذلك في إطار فتح آفاق جديدة من التعاون العلمي والنهوض بالبحث العلمي في مجال الإلكترونيات في مصر.

وأوضح التقرير، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع آليات للتعاون في مجال استشارات إنشاء الغرف النظيفة ونقل التكنولوجيا، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس معهد بحوث الإلكترونيات لمدينة شنغهاي العلمية وأهم مراكز الأبحاث بها.

وأشار التقرير إلى زيارة رئيس معهد بحوث الإلكترونيات لمعهد شنغهاي لتكنولوجيا البحوث الصناعية SITRI، حيث تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات بشأن التفاوض مع المعهد لتقديم الاستشارات في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة الغرفة النظيفة المقرر إنشاؤها بمعهد بحوث الإلكترونيات، والتعاون في دعم نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبراء، والتدريب المستمر، فضلًا عن زيارة المركز القومي لابتكار المستشعر الذكي، حيث تم تفقد مركز الابتكارات والحاضنات التكنولوجية لدراسة تطبيق الرؤية التنموية للتكنولوجيات الجديدة لبرنامج الحاضنة «طريق» التي يتبناها معهد بحوث الإلكترونيات.