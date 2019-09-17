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انعقاد دورة القضاة العسكريين بمركز الدراسات القضائية

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أشرف غيث 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، الثلاثاء، الدورة التدريبية الـ 94، و95 (دورة راقية)، لأعضاء القضاء العسكري في مصر، بالإضافة إلى وفد من ضباط القضاء العسكري في بعض الدول العربية الشقيقة، مثل المملكة العربية العربية ومملكة البحرين ودولة الكويت، تحت رعاية المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل.

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وتعقد الدورة التدريبية بالمركز القومي للدراسات القضائية، بإشراف المستشار مدحت بسيوني، مساعد الوزير لشؤون المركز، وبحضور اللواء صلاح محمد الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري.

وتستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء القضاء العسكري، وزيادة خبراتهم عن طريق تأهليهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التي تعقد بالمركز، ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، فضلًا عن أعضاء هيئة القضاء العسكري.

ويتضمن منهج الدورة الموضوعات العسكرية ذات الصلة، ومجموعة من المواد التأهيلية القانونية، والقوانين الأخرى المكملة، وغيرها من الموضوعات التي تثري القاضي وتعزز من قدراته في تأسيس الدعاوى، وصياغة الأحكام وتساند الأدلة وغيرها من المفاهيم القانونية الجنائية.

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