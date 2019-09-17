شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد دورة القضاة العسكريين بمركز الدراسات القضائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتحت وزارة العدل، الثلاثاء، الدورة التدريبية الـ 94، و95 (دورة راقية)، لأعضاء القضاء العسكري في مصر، بالإضافة إلى وفد من ضباط القضاء العسكري في بعض الدول العربية الشقيقة، مثل المملكة العربية العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، تحت رعاية المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل.
وتعقد الدورة التدريبية بالمركز القومي للدراسات القضائية، بإشراف المستشار مدحت بسيوني، مساعد الوزير لشؤون المركز، وبحضور اللواء صلاح محمد الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري.
وتستهدف الدورة التدريبية تعزيز الكفاءة المهنية لأعضاء القضاء العسكري، وزيادة خبراتهم عن طريق تأهليهم من خلال المحاضرات والجلسات العملية التي تعقد بالمركز، ويحاضر فيها نخبة من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، فضلًا عن أعضاء هيئة القضاء العسكري.
ويتضمن منهج الدورة الموضوعات العسكرية ذات الصلة، ومجموعة من المواد التأهيلية القانونية، والقوانين الأخرى المكملة، وغيرها من الموضوعات التي تثري القاضي وتعزز من قدراته في تأسيس الدعاوى، وصياغة الأحكام وتساند الأدلة وغيرها من المفاهيم القانونية الجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد دورة القضاة العسكريين بمركز الدراسات القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.