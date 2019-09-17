شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي لبحث دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إن اللقاء تناول دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات وسُبل تعزيز التشاور والتنسيق لتعميق التعاون بين مصر وفرنسا.

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