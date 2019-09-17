شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير مستشفى الرمد العام بالإسكندرية لإنهاء قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن البدء في أعمال تطوير مستشفى الرمد العام، للتخفيف من معاناة المرضى وإنهاء قوائم الإنتظار بالمستشفيات.

وكان وكيل وزارة الصحة قد رافق الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية في جولة داخل المستشفى، اليوم الثلاثاء، وشارك في الجولة كلا من أحمد جمال، نائب المحافظ، والعميد فادي نقولا، رئيس حي وسط.

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وتفقد المحافظ خلال جولته الأقسام المختلفة بالمستشفى التي تستقبل مئات المرضى يوميا منها «عيادات الطوارئ، الأطفال، العمليات الصغرى والكبرى، العيادات الخارجية».

ووجه «قنصوة» بإجراء أعمال تطوير المستشفى بكفاءة وعلى أعلى مستوى، لكونها أحد أهم المستشفيات المتخصصة في طب العيون وتخدم قطاع عريض من مواطني الإسكندرية.

وكلف المحافظ رئيس حي وسط بسرعة ترميم أرضيات الأسفلت الداخلية بمستشفى الرمد العام والإسراع بتغيير أغطية البالوعات المتهالكة حفاظا على أرواح المواطنين.

تطوير مستشفى الرمد العام بالإسكندرية