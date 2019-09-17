شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامي المصري بالسودان: مصر لم ولن تتوانى عن الوقوف بجانب أشقائها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد عبدالنبي صادق، المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بالسودان، أن العلاقات المصريةـالسودانية متجذرة ومتميزة وذات خصوصية، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا وأبدا لم تتوان ولن تتوانى عن الوقوف بجانب أشقائها في السودان.
وقال «صادق»، في لقاء مع «تليفزيون السودان القومي»، الثلاثاء: «إن علاقات شعبي مصر والسودان تؤكد خصوصية وتجذر تلك العلاقات بين البلدين، فشعب وادي النيل شعب واحد في بلدين»، لافتا إلى أن مصر تولي أهمية خاصة للسودان الشقيق وتأصيل وتقوية العلاقات معه.
وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا في مصر على كافة المستويات بالسودان، وهناك مشروعات تنمية كبيرة ستتم بين البلدين في الفترة المقبلة، منها الربط الكهربائي الذي سيتم تفعيله قريبًا، بجانب مشروع للربط بين البلدين بالسكك الحديدية، مما يسهل حركة الأفراد والبضائع بين الجانبين.
وأشار إلى السعي نحو إفساح المجال للقطاع الخاص المصري للقيام بمشروعات في السودان، معربًا عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والوصول به إلى مستوى يليق بالعلاقات بينهما.
وقال «صادق»: «إن أمن السودان من الأمن القومي لمصر، وما يتعرض له السودان يؤثر على مصر، خصوصا في ظل التغيرات التي يشهدها الإقليم»، داعيًا الإعلام في البلدين إلى العمل على تقوية وتعزيز العلاقات بينهما.
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