شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعلن التفتيش على 2076 منشأة وفحص 9354 سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز، من التفتيش على 2076 منشأة صناعية حتى تاريخه، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، حيث تبين مخالفة 424 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة تواصل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية جهودها للسيطرة على كافة مصادر تلوث الهواء خاصة خلال فترة موسم السحابة السوداء بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وبلغ إجمالي المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة ما يقرب من 36798 طن حتى تاريخه، وذلك من خلال مواقع التجميع التي تم العمل بها حتى الآن والبالغ عددها 332 موقع، كما تم تحرير 32 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

ونفذت الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 9354 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 1956 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وانطلاقاً من دور وزارة البيئة التوعوي نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بالمنظومة 886 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

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تتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكواكم من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية- الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640. كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528

في سياق متصل قام وفد من جهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا برئاسة رئيسة الفرع بالمرور على عدد من مواقع جمع قش الأرز بميت غمر لمتابعة أعمال كبس وفرم قش الأرز ورصد الأوضاع على جوانب الترع ومخالفات الحرق للمخلفات الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة بالمتابعة الميدانية لإجراءات نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.

ومن ناحيه أخرى تتابع المحاور الليلية التابعة لجهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا رصد أعمال جمع قش الأرز بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتبين تزايد عمليات الكبس والفرم والتجميع بواسطة الأهالي والمتعهدين، كما استمر فتح مواقع تجميع قش الأرز في نطاق مراكز المحافظة حيث تم فتح عدد 54 موقع في مركز بلقاس، وعدد 32 موقع ببني عبيد ودكرنس.

كما قام الفرع بتنفيذ عدة حملات لفحص عوادم المركبات على طريق المنصورة- جمصه السريع وحمله أخرى على كمين منيه سندوب- القاهرة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور بالدقهلية وقوات حماية الطرق، حيث تم فحص عدد 140 سيارة منها عدد 60 بنزين مطابق 55 ومخالف 5 وعدد 80 سولار مطابق 71 ومخالف 9 وقام أعضاء اللجنة بتوعية المواطنين لضبط المركبات المخالفة وذلك للحفاظ على نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وقامت لجنة مصادر التلوث بالفرع بالإشتراك مع إدارة البيئة بمجلس مدينة ومركز ميت غمر بالمرور على عدد 16 مصنع طوب طفلي بأبونبهان وسرنجا وكفر سرنجا / ميت غمر / طريق المنصورة القاهرة، وتبين للجنة وجود عدد (10) مصنع طوب طفلي متوقف عن العمل وعدد (6) مصنع طوب طفلي يعمل بالمازوت/ مطابق الاشتراطات البيئية، كما تم تنفيذ حملة تفتيشية على مصنع تدوير القمامة بسندوب والمقلب الملحق به لمتابعه سير العمل بالمصنع لمواجهة تراكم المخلفات.