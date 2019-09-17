شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «مصر جميلة.. تعالوا زوروها» بمعبد حتشبسوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني المنعقد بالأقصر 2019، الثلاثاء، برعاية وزير الشباب والرياضة وبمشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية ولجنة تسويق السياحة بالأقصر ومركز شباب الحسينات وبمشاركة ٥٥ طالبا من جامعات ومدارس ميونخ وعشرات المتطوعين المصريين.

وشهد اليوم الأخير للفعاليات تدشين مبادرة «مصر جميلة... تعالوا زوروها» بمعبدحتشبسوت بالدير البحري بالبر الغربي بالأقصر، وإقامة كأس الصداقة المصرية الألمانية في كرة القدم والكرة الطائرة.

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وتهدف المبادرة إلى تنشيط حركة السياحة وإرسال رسائل إيجابية للسائحين في العالم، بأن مصر والأقصر تحديدا قبلة السياحة الثقافية وبلد الأمن والأمان، وتفتح ذراعيها للجميع.

وقال الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق الأقصر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مبادرة مصر جميلة تعالوا زوروها تقام للعام الثاني وهي تهدف لإرسال رسائل إيجابية للسائحين في كل دول العالم بأن مصر جميلة وآمنة ومستعدة لاستقبال الزوار.

وأضاف أنه خلال المبادرة تم رفع لافتات باللغتين العربية والألمانية كتب عليها مصر جميلة تعالوا زوروها وتوزيع بعض الهدايا الفرعونية والتذكارية على الطلاب الألمان واختتمت المبادرة بحوار مفتوح عن العلاقات المصرية الألمانية وسبل تطويرها وذلك بفندق المرسم التاريخي بجوار معبدالرامسيوم.

كانت فعاليات أسبوع الشباب المصري الألماني انطلقت بزراعة شجرة الصداقة المصرية الألمانية على أرض مدينة الطود التاريخية وبحضور السفير الألماني ورئيس مدينة الطود، كما تمت زراعة ألفي شجرة بمشاركة عشرات المتطوعين.