شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تطرح تخفيضات تصل لـ50% على «درجة رجال الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيضات تصل إلى 50% على درجة رجال الأعمال بين القاهرة والعديد من النقاط الدولية للشركة.

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يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر للطيران بتقديم أفضل الأسعار وحرصها على منح خدمة مميزة بأسعار تنافسية.

وتتميز درجة رجال الأعمال على متن طائرات مصر للطيران بالعديد من الخدمات المميزة مثل مقاعد الـ super diamond full flat bed على الطائرات من طراز Boing Dreamliner B787-9 ومقاعد Full flat bed على طرازات الـ بوينج 777-300ER والإير باص A330-300.

جدير بالذكر أن هذا التخفيض سار من اليوم ولفترة محدودة على معظم نقاط شبكة مصر الطيران الدولية ومتوفر للحجز عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com ومكاتب الشركة ووكلاء السياحة والسفر المعتمدين حول العالم.