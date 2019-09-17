شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد: إعادة تشغيل أول مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 20 طنًا يوميًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تمت إعادة تشغيل أول مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة والمقام بمدينة الخارجة من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الرائدة في مجال تدوير المخلفات، في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستغلال الوحدات الإنتاجية الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة وتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وشدد «الزملوط» خلال زيارته للمصنع على سير العمل بشكل آمن وسريع، والالتزام بإجراءات السلامة والأمان بالمصنع، بالإضافة إلى توفير ورفع كفاءة الأدوات للعاملين من كمامات وقفازات وأجهزة جمع ورفع وفرز القمامة.

وأضاف: «الزملوط» أن المصنع مقام على مساحة 7 أفدنة شمال غرب المنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، ويعمل بطاقة 20طن / يوميا، لإنتاج خامات البلاستيك والكرتون والألمنيوم، وكذلك استخدام بقايا المخلفات في إنتاج كمبوست السماد العضوي، بالإضافة إلى استخراج (RDF) لاستخدامه كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت كبديل للوقود النفطي.

الوادى الجديد تنجح فى تشغيل أول مصنع لتدوير المخلفات الصلبة

الوادى الجديد تنجح فى تشغيل أول مصنع لتدوير المخلفات الصلبة