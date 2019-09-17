شكرا لقرائتكم خبر عن «خناقة مصرية» في الكويت.. وتدخل حاسم من الشرطة (تفاصيل المحضر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتُجز 3 مصريين في مركز شرطة خيطان، بعد اعتدائهم بالضرب على مصري رابع بسبب خلاف مالي على هاتف محمول، ما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى مستشفى الفروانية، بحسب ماذكرت جريدة «الراى» الكويتية.

عمليات وزارة الداخلية، وبحسب مصدر أمني، تلقت بلاغاً عن حصول مشادة بين أربعة أشخاص من الجنسية المصرية في منطقة خيطان، فتحرك رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المكان، ولدى وصولهم تبيّن أن أحدهم تعرض لإصابات متفرقة في جسده، وتم نقله إلى مستشفى الفروانية، لإجراء الفحوصات اللازمة له، بينما اقتيد الثلاثة إلى مخفر الفروانية.

وقال مصدر أمني «بالتحقيق مع المضبوطين، اعترفوا بأن ما حدث مع المعتدى عليه كان بسبب خلاف مالي على بيع وشراء هاتف نقال وتطورت الأمور إلى أن وصلت إلى تبادل الضرب، وتم تسجيل قضية بحقهم أحيلت على جهة الاختصاص، وتقرر حجز المعتدين على ذمتها».