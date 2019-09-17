شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تُعلن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز مع «يونايتد الأمريكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر للطيران عن تفعيل اتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة يونايتد الأمريكية العضو في تحالف ستار.

وأعلن الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه «تتيح الاتفاقية لعملاء مصر للطيران حجز تذاكرهم إلى كل من بوسطن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وشيكاغو عبر مطار واشنطن اعتبارًا من الآن».

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وأضاف: «أن مصر للطيران حريصة على توسيع نطاق شبكة خطوطها في قارة أمريكا الشمالية، خاصة بعد افتتاح مصر للطيران لخط مباشر إلى واشنطن في شهر يونيو الماضي، بما يوفر التكامل لشبكة خطوط مصر للطيران».

وقال الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه «يمكن للعملاء المسافرين إلى نقاط المشاركة بالرمز الاستمتاع بالسفر من القاهرة إلى واشنطن على أحدث طائرات مصر للطيران من طراز الدريملاينر B787-9، والتي توفر مقاعد Super Diamond Full Flat Bed Seats بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع الدرجات، وكذلك توفر خدمات الإنترنت واي فاي وخدمات التجوال وقنوات تليفزيونية إخبارية من خلال خدمة Live TV للاستمتاع بتجربة سفر مميزة».

جدير بالذكر أنه يمكن للمسافرين على مصر للطيران الأعضاء ببرنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus الاستفادة بمميزات برنامج المسافر الدائم على رحلات المشاركة بالرمز، والتي من بينها اكتساب واستخدام أميال السفر، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي يمكن التعرف عليها عن طريق الموقع الإلكتروني egyptairplus.com، كما يمكن لعملاء المستوى الذهبي Star Alliance Gold الاستفادة بالعديد من المميزات، ومن بينها الدخول إلى أكثر من 1000 استراحة من استراحات تحالف ستار حول العالم، وكذلك أولوية الصعود إلى الطائرة والعديد من المميزات الأخرى التي يوفرها تحالف ستار لعملائه.

وكذلك فإن الرحلات إلى كل من بوسطن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس متاحة للحجز والسفر على القنوات البيعية المختلفة لمصر للطيران اعتبارًا من اليوم، بينما يمكن للعملاء الراغبين في السفر إلى شيكاغو حجز تذاكرهم اعتبارًا من اليوم والسفر اعتبارًا من 28 أكتوبر المقبل.