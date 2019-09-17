شكرا لقرائتكم خبر عن الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان الساخر حسن بلبل، أغنية جديدة انتقد من خلالها إعلام الإخوان وما يقدمه من خلال قنواته الإرهابية الممولة من قطر وتركيا، وما يطلق عليهم بالإعلاميين الهاربين الذين باعوا بلادهم ووطنهم مقابل دولارات أجهزة المخابرات الدولية. Advertisements

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