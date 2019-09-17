شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فرنسا بالقاهرة: مصر شريك لا غنى عنه فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفارة فرنسا بالقاهرة أن مصر تعد شريكا لا غنى عنه بالنسبة لباريس فى المنطقة.

جاء ذلك فى تدوينة نشرتها السفارة الفرنسية اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، بمناسبة زيارة وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان إلى القاهرة.

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وكتبت السفارة "يجرى وزير أوروبا والشئون الخارجية جون إيف لودريان اليوم زيارة رسمية فى مصر، وهى الزيارة السابعة له منذ توليه حقيبة أوروبا والشئون الخارجية.. تعد ⁧مصر⁩ شريكا لا غنى عنه لفرنسا فى المنطقة".