شكرا لقرائتكم خبر عن "معاك يا سيسى".. رسائل المصريين والعرب لمروجى الأكاذيب ضد الجيش: بلدنا مش هتقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه الدولة حملة من الشائعات والادعاءات الكاذبة ضد مؤسساتها بهدف إسقاطها، ولعل أخرها حملة التشويه التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها ضد الجيش المصرى. استطلعت كاميرا ”الخليج 365” آراء المواطنين حول موجة الشائعات التى تغزو مواقع التواصل الاجتماعى ضد مؤسسات الدولة المصرية. Advertisements وفى الفيديو التالى نرصد رد المصريين على مروجى الشائعات والأكاذيب..

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