شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 5 مناطق بالقليوبية غدا لمدة 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن ضعف وانقطاع المياه عن 5 مناطق بالمحافظة وهى" نقيطة ـ كوم الدربي ـ برق العز ـ منطقة سندوب ـ الوحدات العسكرية على طريق السنبلاوين حي قرية البقلية - أجزاء من شرق المنصورة" لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 11 مساء غدا الأربعاء وحتى الساعة 5 صباح يوم الخميس نظرا لأعمال الصيانة بخط طرد المحطة الرئيسى قطر 500 مم بمرفق مياه شرق الجديد بمدينة المنصورة.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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