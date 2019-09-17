شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة بيطرية لجامعتى حلوان ومدينة السادات إلى مركز أطفيح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية التعاون المشترك بين الجامعات الحكومية فى خدمة وتنمية المجتمع ورعاية القرى الأكثر احتياجا لرفع مستوى المعيشة للمواطنين، وفى هذا الإطار نظمت جامعتى حلوان ومدينة السادات قافلة مشتركة خلال شهر سبتمبر الجارى لقرى مركز إطفيح بمحافظة الجيزة، تضم نخبة من أساتذة كلية الطب البيطرى ومعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات، ولفيف من الأساتذة بجامعة حلوان.

وأوضح التقرير قيام القافلة برئاسة كل من الدكتور حمدى عمارة، نائب رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور علاء حسين، عميد كلية الطب البيطرى بتقديم الكشف والعلاج بالمجان للحالات المرضية، وتوعية الأهالى بالخدمات البيطرية التى تساعد فى الحفاظ على صحة الحيوانات، والدواجن، وتنمية الثروة الحيوانية بتلك القرى.

وأشار التقرير إلى اتفاق الجامعتين على تنظيم قافلة طبية بشرية وبيطرية مشتركة لإحدى قرى المنوفية الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن جامعة مدينة السادات أطلقت الشهر الماضى قافلة طبية بيطرية إلى قرية عزبة سيدى صالح بمركز الشهداء بالتنسيق مع محافظة المنوفية وبعض قيادات المجتمع المدنى بمدينة السادات، حيث تم توقيع الكشف على عدد من الحالات المرضية، وتقديم العلاج لها بالمجان، كما تم تقديم بعض الخدمات الصحية للحيوانات، وتوعية الأهالى بأهم المشاكل المرضية التى تؤثر على إنتاجها.



قافلة بيطرية لجامعتى حلوان ومدينة السادات



قافلة بيطرية لجامعتى حلوان ومدينة السادات لتوعية الأهالى



طبيب بيطرى يوقع الكشف الطبى على حمار طبيب بيطرى يوقع الكشف الطبى على حمار

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قافلة بيطرية لجامعتى حلوان ومدينة السادات لمتابعة الحيوانات الأليفة



قافلة بيطرية لجامعتى حلوان ومدينة السادات لتوعية الأهالى



قافلة التعليم العالى توقع الكشف على الخراف

فحص لأحد الخراف خلال حملة بيطرية فحص لأحد الخراف خلال حملة بيطرية