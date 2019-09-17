شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق أسماء شهداء الجيش والشرطة على بعض المدارس تخليدا لذكراهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إطلاق أسماء عدد من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن على عدد من مدارس العاصمة؛ عرفانا وتقديرا من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية فى سبيل بلدهم وتخليدا لذكراهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ، بحضور المهندس محمد حنفي السكرتير العام ونواب المحافظ ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة وكافة قيادات المحافظة.

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ووافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد عميد ياسر محمد منير الحديدى على مدرسة السعدية الثانوية بنات بحى غرب مدينة نصر، واسم البطل الشهيد ملازم أول فادى مدحت فايز، على مدرسة النهضة الإبتدائية بحي عين شمس، واسم البطل الشهيد جندي مجند محمد نصر عبد الغني على مدرسة الشرفا الابتدائية فى حى باب الشعرية، واسم البطل الشهيد المقدم مصطفى عبيد محمود سالم على مدرسة السعيدية الإعدادية بنين بحى غرب مدينة نصر.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد مجند علاء محمود السيد محمد، على مدرسة المسلة الإعدادية بنات بحي المطرية، واسم البطل الشهيد مجند عبد الباسط حسن عبد الباسط، على مدرسة المعصرة الثانوية بنات بحي المعصرة، واسم البطل الشهيد عبد الحميد محمد محمد مرسى، على مدرسة المعصرة البلد الإبتدائية بحي المعصرة، واسم البطل الشهيد مجند أيمن محمد متولي على مدرسة الرشاد الإبتدائية بحى حلوان، واسم البطل الشهيد الرائد ياسر حسن فؤاد جنينة، على مدرسة مستقبل الشروق الرسمية بمدينة الشروق.

ووجه المحافظ بضرورة وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده، وأن يقام احتفال سنوي بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد في يوم ذكرى استشهاده للتذكرة بما قام به؛ ليكون قدوة للأجيال القادمة كما كان مصدر فخر لبلده.