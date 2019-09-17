مفوضي الدولة توصي بإلزام التضامن بالتأمين على أصحاب المهن الحرة والمحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي.

اختصمت الدعوى رقم 7747 لسنة 72 قضائية، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى، أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة.