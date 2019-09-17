ضبط تاجري مخدرات والتحفظ على مصنع ترامادول في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط "عناصر إجرامية" يقومون بالاتجار في العقاقير المخدرة "الترامادول" وقيامهم بإعداد مخزن ملحق بمسكن ملكهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، أن المتهمين اتخذوا من محافظة الغربية والمحافظات المتاخمة لها مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، وهم كلاً من "صاحب كوافير، سبق اتهامه في قضية تبديد، ونجله "مندوب مبيعات -سبق اتهامه في 6 قضايا، وعاطل.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الثاني بالمصنع المُشار إليه وضبط الثالث حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزته "100 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالي – هاتف محمول".

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وأسفرت عمليات تفتيش المصنع عن ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة في تصنيع المخدرة "93 ألف و850 قرص لعقار "الترامادل" المخدر، و3 برميل لمادة "ثيوفيللين" لعلاج قصور الجهاز التنفسي وزنت 44 ألف كيلو جرام، برميل لمادة "إسيتامينوفين" مسكن وخافض للحرارة وزنت 20 كيلو جرام، و3 برميل لمادة "بولي فاينيل بيرليدون PVP" مسحوق يستخدم في ربط مكونات المركبات الكيميائية وزنت 66 كيلو جرام، 8 شيكارة لمادة "سيلورولوز" تستخدم لتماسك العجين، 8 ماكينة تستخدم في التصنيع "تعبئة وتغليف – الفلترة – تجهيز – خلط – تغليف الرولات – سرفلة".

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بقيامهما بتجهيز وإعداد المواد الكيميائية والخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع، وترويج مخدر "الترامادول" والعقاقير الطبية بالاشتراك مع المتهم الأول الهارب، جارِ تكثيف الجهود لضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.