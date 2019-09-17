ألقته حيًا في النيل.. اعترافات ربة منزل قتلت زوجها في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل في قنا وضبط مرتكبها.

تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة طافية بمجرى نهر النيل بدائرة المركز لشخص مجهول الهوية موثق اليدين والقدمين، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية أو متعلقات أو أوراق تدل على هويته.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد هوية المجني عليه (مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر) والمُبلغ بغيابه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا بمطعم وشقيقه وزوجة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم ضبط المتهمين.

وقالت الزوجة المتهمة إنها حرضت الأول والثاني، واتفقت معهما على التخلص من زوجها المجني عليه وقتله؛ نظراً لوجود خلافات بينهما، وأضافت أنهم استدرجوا زوجها الضحية لمنطقة متاخمة لمنزله بمركز نقادة، ووضعوا له أقراصا مخدرة في بعض المشروبات فسقط مغشيًا عليه، فأوثقوا يديه وقدميه وألقوه بمجرى نهر النيل حيث عثر على جثمانه. وأرشد المتهمون عن هاتف المجني عليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.