ضبط المتهمين بسرقة توكتوك بالإكراه من مالكه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، مرتكبي واقعة سرقة مركبة "توك توك" من مالكها بالإكراه.

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من "سائق توك توك -مُقيم ببندر القنايات" أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق طلب منه شخصان توصيلهما لإحدى المناطق ببندر بلبيس، ولدى وصولهم تعدى عليه أحدهما بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته واستوليا منه على مركبة "التوك توك" وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة "3 عاطلين–لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة -جميعهم مقيمين ببندر بلبيس".

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتفاقهم على استدراج أحد قائدي مركبات "التوك توك" بقصد الاستيلاء منه كرهاً على مركبة "التوك توك" قيادته والتصرف فيه بالبيع.

وقام إثنين منهم بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما وتسليمهما مركبة "التوك توك" للمتهم الثالث للتصرف فيه بالبيع، وقرر الأخير بقيامه بإخفاء مركبة "التوك توك" لدى "عاطل-مقيم ببندر بلبيس" لحين التصرف فيه بالبيع، تم ضبط الأخير وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وبمواجهته قرر أنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.