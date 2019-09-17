هاربة من 22 حكمًا قضائيًا .. ضبط سيدة لاتهامها بالنصب على مواطنين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إحدى السيدات، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة أفادت قيام "صاحبة مكتب للاستيراد والتصدير–مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام –مطلوب التنفيذ عليها في 22 حكم قضائي صادر ضدها" بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتها على تخصيص وحدات سكينة لهم بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدعية عملها كموظفة بذات الهيئة، نظير التحصل منهم على مبالغ مالية.

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تم التوصل لـ "6 من المجني عليهم" حيث اتهم أحدهم المذكورة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال ترددها على أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرّت بالأحكام الصادرة ضدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.