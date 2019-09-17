لتوفير المناخ الآمن.. الداخلية تستعد بخطة لتأمين المدارس والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كثفت الأجهزة الأمنية، التواجد الأمني والمروري بالمحاور والميادين الهامة والطرق المؤدية إلى المدارس والجامعات وتكثيف المرورات على القوات المكلفة بعملية التأمين، لتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

واستعدت أجهزة وزارة الداخلية بخطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام المدارس والجامعات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلاً عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.

وقام مديرو الأمن بمختلف مديريات الأمن بعدة جولات تفقدوا خلالها الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.