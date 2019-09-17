محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
كرم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، نصر عبدالعزيز، مراقب برج، وأحد أكفء العاملين بالهيئة، بحضور رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي التشغيل، ومنحه شهادة تقدير نظير جهوده وإخلاصه في العمل.
وحسب بيان، اليوم، أشاد "رسلان" بما يحققه العاملين من انضباط والتزام لتعزيز مكانة ودور الهيئة على المستوى الوطني ودعا العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الريادة في مجال النقل، مؤكدًا تقديره للعاملين الأكفاء لما يمثلونه من قدوة لباقي العاملين في الانضباط والتفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.
يأتي التكريم من منطلق حرص الهيئة على تشجيع أبنائها العاملين والمتقاعدين على مواصلة النجاح في كل مناحي ومجالات الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "السكة الحديد" يكرم أحد العاملين المحالين للمعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.