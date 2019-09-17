رئيس "السكة الحديد" يكرم أحد العاملين المحالين للمعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كرم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، نصر عبدالعزيز، مراقب برج، وأحد أكفء العاملين بالهيئة، بحضور رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي التشغيل، ومنحه شهادة تقدير نظير جهوده وإخلاصه في العمل.

وحسب بيان، اليوم، أشاد "رسلان" بما يحققه العاملين من انضباط والتزام لتعزيز مكانة ودور الهيئة على المستوى الوطني ودعا العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الريادة في مجال النقل، مؤكدًا تقديره للعاملين الأكفاء لما يمثلونه من قدوة لباقي العاملين في الانضباط والتفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

يأتي التكريم من منطلق حرص الهيئة على تشجيع أبنائها العاملين والمتقاعدين على مواصلة النجاح في كل مناحي ومجالات الحياة.