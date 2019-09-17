برلمانية: النجاحات الاقتصادية أفضل رد على الحملات المأجورة ضد الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن النجاحات الاقتصادية والإنجازات في مجال البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية هي أفضل رد على الحملات المأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدولة المصرية.

وأشارت في تصريحات اليوم، إلى أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، منها تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات.

ونوهت إلى أن مصر وصلت إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقًا لتقرير مجلة الإكونوميست، وشهدت إنخفاض معدلات البطالة، لتصل الى 8.1% خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.