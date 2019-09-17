"ممشى وبلاط".. "الجيزة" تكشف ملامح تطوير "محيي الدين أبوالعز وشهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع شهاب.

وأكد محافظ الجيزة، في بيان اليوم، أن أعمال التطوير تشمل الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات، إضافة إلى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبي الشارع وتركيب بلاط إنترلوك، ليتماشى مع الشكل الجمالى للشارع مع إزالة أي اشغالات أو تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة.

وأضاف أنه سيتم دعم الشارع بأعمدة إنارة حديثة "ليد"، استكمالا لخطة المحافظة في توفير الطاقة .

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق بمتابعة يومية للشركة المنفذه للاعمال والتأكد من إلتزامها بتنفيذ الأعمال بجودة عالية، وفق الجدول الزمنى المحدد .

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كما تفقد المحافظ شارع محيي الدين أبوالعز، موضحا أن الشارع سيشهد أعمال تطوير خلال الأيام المقبلة وتدرس المحافظة حاليا الاستقرار على الشكل النهائي لأعمال التطوير بما يضمن تحقيق الشكل الجمالي بالشارع والسيولة المرورية بإعتبارة أحد اهم الشوارع بحي الدقي.

وشملت جوله المحافظ تفقد أعمال طلاء العقارات بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والوراق ومدينة كرداسة ومركز أوسيم حيث وجه المحافظ بالالتزام بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء من أعمال طلاء العقارات بالالوان المحددة .

كما وجه المحافظ بتغير طلاء عدد من العقارات بنطاق الطريق الدائرى لعدم الالتزام باللون المحدد للطلاء مما يأثر على المظهر الجمالى الذى اصبح عليه الطريق ومحاسبة المقصرين عن ذلك .

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