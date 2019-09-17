"المترو" تعلن حاجتها لـ"عامل مناورة نقل داخلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حاجتها لوظيفة عامل مناورة "نقل داخلي"، للعاملين بالإدارت المختلفة بمترو الأنفاق. وحددت الشركة عدة شروط للراغبين في التقديم للوظيفة المعلن عنها: - أن يكون المتقدم من مواليد 1985 وما بعدها. - حاصل على مؤهل مناسب. - حسن السيرة الذاتية في العمل. Advertisements - اجتياز الكشف الطبي والاختبارات اللازمة لهذه الوظيفة. - اجتياز المقابلة المقررة - يفضل المقيمون بالقاهرة الكبرى. وأوضحت الشركة، أن تقديم طلبات الالتحاق تقدم إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية بمبنى الحمامات من الفترة 14 سبتمبر 2019 حتى 26 سبتمبر 2019. وذكر أن من المقرر إجراء تدريب تحويلي للمقبولين على مهام الوظيفة.

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