"تحية العلم وهدايا ومنع السلاسل".. جامعة الأزهر تستعد للعام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تبدأ جامعة الأزهر، صباح السبت المقبل، استقبال ما يقرب من 350 ألف طالبا وطالبة، أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن الإداري.

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الكليات أنهت استعداداتها لاتسقبال العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ السبت المقبل، بالقاهرة والأقاليم.

وأضاف عامر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه تم التنبيه على جميع الكليات بضرورة تقديم تقرير بالأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال العام الدراسي الجاري، وآخر بما تم تنفيذه خلال كل فصل.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيتم استقبال الطلاب الجدد والقدامي بالهدايا المقدمة من رعاية الشباب، كنوع من الترحيب بهم، وسيتم تخصيص بعض الطلاب لإرشاد زملائهم المستجدين عن أماكن الكليات الملتحقين بها.

وأوضح عامر، أن العام الدراسي الجديد يبدأ بتحية العلم من الحرم الرئيسي بمدينة نصر، بحضور قيادات جامعة الأزهر، والعديد من الطلاب، للتأكيد على حب الوطن.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سيكون هناك جولات تفقيدة على الكليات بفرعي البنين والبنات أول أيام العام الدراسي، لمتابعة بدء الدراسة بها، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب والطالبات.

وكشف مصدر بالأمن الإداري بجامعة الأزهر، أن قوات الشرطة ستتواجد داخل الحرم الجامعي طوال أيام العام الدراسي، لتأمين الكليات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ضمن أي محاولة للخروج على المألوف.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن أفراد الأمن الإداري يعاونون أفراد الشرطة، من خلال التواجد على مداخل ومخارج الكليات، والتأكد من الطلاب، والتعرف على هوياتهم قبل الدخول.

وأشار المصدر إلى أن مهمة تأمين مداخل ومخارج الجامعة، هي مهمة أفراد الأمن بشركة فالكون، ولن يتم السماح بدخول أي سيارة للحرم الجامعي إلا بعد تفتيشها كاملا، والتعرف على هوية قائدها.

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وأعلن اللواء أيمن الدرديري، مدير عام أمن جامعة الأزهر، منع دخول السيارات التي لا تحمل "تصريح دخول " إلى الحرم الجامعي.

وأوضح الدرديري أنه لن يتم السماح بدخول الطلاب والطالبات، إلا بكارنيه الكلية القديم لحين الانتهاء من تجديده خلال العام الدراسي الحالي، والاطلاع على تحقيق الشخصية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأضاف مدير أمن جامعة الأزهر، أنه يسمح بدخول السيارات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإدارات المختلفة بالجامعة، والأفراد الذين يحملون تصريح دخول إلى حرم الجامعة .

وطالب الدرديري أصحاب السيارات التي لا تحمل "تصريح دخول" بالتوجه إلى إدارة الأمن الجامعي بمقر المجمع الإداري بمدينة نصر للحصول على التصريح، مشيرا إلى أن إجراءات الحصول على التصريح تتطلب ملء نموذج الاستمارة استخراج أو تجديد التصريح من خلال صاحب الطلب، مع إحضار صورة البطاقة الشخصية، وصورة رخصة القيادة، وصورة رخصة السيارة، وصورة التوكيل في حال كانت رخصة السيارة باسم غير اسم مقدم الطلب، مع ضرورة إحضار الأصول للاطلاع عليها.

وأكد مدير عام أمن جامعة الأزهر أن هذه الإجراءات مطلوب الانتهاء منها على وجه السرعة، قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 والذى يبدأ السبت المقبل.

وقررت جامعة الأزهر، منع الطلاب أصحاب الملابس غير اللائقة من دخول الحرم الجامعي بكليات القاهرة والأقاليم، بدءا من السبت المقبل.

وعممت كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، منشورا يحذر الطلاب من ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة، التي تتنافى مع طلاب الأزهر، ودعتهم أن يكونوا قدوة لزملائهم في الجامعات الأخرى.

وأصدرت جامعة الأزهر، قراراً بمنع الطلاب الذين يرتدون السلاسل أو الأساور الذهبية أو البناطيل المقطعة أو يقومون بحلق شعر رأسهم على طريقة القزع، من دخول الحرم الجامعى ويمكن أن يتطور الموضوع إلى الفصل من الجامعة فى حالة تكرار الأمر.

وقالت الجامعة في بيان، إنه تقرر منح الطالب الممنوع من الدخول مهلة أسبوعاً قبل أن يتم منعه من الوجود فى الجامعة بشكل نهائى، مؤكدة أن تلك القرارات تأتى فى إطار عودة الانضباط داخل جامعة الأزهر.