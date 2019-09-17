عمره عام.. رئيس هيئة الاستشعار يكشف تفاصيل القمر الصناعي الثاني لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور محمد زهران، رئیس الهیئة القومیة للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إطلاق مصر قمرها الصناعي الثاني (نارسكيوب-1) من نوع (كیوب سات) من الیابان لمحطة الفضاء الدولیة، ومن المقرر وضع القمر في مداره أول نوفمبر القادم، مشیرا إلى أن هذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصریة بنسبة 100 %.

وقال زهران - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الیوم - إنه تم إطلاق هذا القمر بهدف تعزیز قدرات البرنامج الفضائي الوطني، وامتلاك تقنیات متقدمة، تتیح لمصر تنفیذ مهام فضائیة تسهم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، لافتا إلى أن القمر الصناعي من الأنواع الصغیرة، وزنه واحد كیلوجرام وعمره الزمني في الفضاء عام واحد.

وأضاف أن القمر (نارسكيوب 1) یحتوي على تقنیة تصویر أحدث نسبیا من القمر الأول (نارسكيوب-2)، وقدرات تخزین عالیة، وتم تنفیذ عملیات اختبارات التأهیل الفضائي ومراجعة الأمان بجامعة كیتاكیوشو بالیابان، من خلال اتفاقیة خاصة بإطلاق الأقمار الصناعیة البحثیة.

وأوضح أن إطلاق هذا القمر یأتي في إطار برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجیا في مجال الفضاء، والممول من أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا، والذي يتضمن إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع (كیوب سات)، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأیة خبرات أجنبیة، لتطویر تكنولوجیا صناعة الفضاء المحلیة، لافتا إلى انه تم إطلاق القمر الأول منهم (كیوب سات 1) في شهر یولیو الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التقاط الإشارات منه في محطة التحكم بالقاهرة.

وبالنسبة للقمر الثالث (نارسكيوب 3)، أشار رئیس الهیئة إلى أن القمر الأخیر في المرحلة الأولى من مشروع التحالف، وسيتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر ويجرى بعدها إجراء عملیات الاختبارات الفضائیة والتأهیل الفضائي ومراجعة الأمان؛ استعدادا للإطلاق خلال الربع الثالث من عام 2020.

ولفت إلى أن برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجیا في مجال الفضاء بدأ في یولیو عام 2017 بمشاركة ١٠ جهات بحثیة وصناعیة محلیة، ویستهدف تنفیذ وإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعیة مصریة الصنع، بالتعاون بین الجهات المختلفة بالدولة، موضحا قیام فریق العمل بالهیئة، بتصمیم وتجمیع واختبار هذه الأقمار الصناعية بمعامل الهیئة.

وأكد الدكتور محمد زهران أن مصر تخطو بخطوات غیر مسبوقة في مجال تكنولوجیا الفضاء وتقنیات الاستشعار من البعد بدعم قوي من الرئیس عبدالفتاح السیسي إیمانا منه بأهمیة علوم الفضاء في تحقیق التنمیة المستدامة للدولة المصریة، مشیرا إلى أنه جار العمل على قدم وساق فى المدینة الفضائیة بالقاهرة الجدیدة حیث من المقرر الانتهاء من مشروع مركز تجمیع واختبار الأقمار الصناعیة فى مایو 2020.

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وكشف عن البدء في تنفیذ مشروع (الأقمار التجريبية) بالتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق سلسلة من 4 أقمار صناعیة فى الفضاء ، موضحا انها اقمار صناعیة متوسطة الحجم یبلغ وزنها ٥٠ الى ٧٠ كجم تدعم أغراض البحث العلمي ومشروعات التنمیة.

وبالنسبة لمشاركة مصر في مبادرة التحالف العربي لإنشاء قمر صناعى لخدمة أغراض التنمیة بالدول العربیة، قال الدكتور محمد زهران رئیس الهیئة إن تلك المبادرة تقدمت بها دولة الإمارات في مؤتمر القمة العربیة التى عقدت فى تونس شهر مارس الماضي؛ لتأسیس "المجموعة العربیة للتعاون الفضائي"، من خلال تخصیص مشروع قمر صناعى عربي ( ٨١٣ ) یعمل علیه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة العربیة للتعاون الفضائي بمشاركة 11 دولة عربیة من بینها مصر.

وأضاف ان القمر العربي (٨١٣) یدعم أغراض مراقبة الأرض والتغيرات البیئیة والمناخية وسيعمل على تصمیمه وتصنیعه المهندسین والشباب من الدول الموقعة على تلك المبادرة ، لافتا الى ان مجموعة من علماء الهیئة حددت عددا من الآليات للاستفادة من هذا القمر خاصة وان مصر بها نخبة من الكوادر المؤهلة في هذا المجال.

وكشف رئیس الهیئة عن المشروعات التنمویة التى تنفذها الهیئة حالیا، منها مشروع إنشاء العاصمة الإداریة، حیث تمت الاستعانة بخبرات كوادر الهیئة واستخدام تقنیات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافیة قبل البدء فى تنفیذ المشروع، كما یجري حالیا استخدام تلك التكنولوحیا واستخدام الأجهزة الحدیثة لبناء نظام معلوماتي متكامل لتنمية ومتابعة البحیرات المصریة.

وأضاف أنه یتم استخدام تطبیقات الاستشعار من البعد في تقنین الأراضي ومراقبة واكتشاف التغیرات الزمنیة للمحافظات المصریة، وإعداد الخرائط الجیولوجیة لدعم اتخاذ القرارات، وتحديد أنسب المواقع لإنشاء محطات الكهرباء من الطاقة الجدیدة والمتجددة إلى جانب متابعة وتوثیق المواقع الأثریة والسیاحیة.

وأعلن عن بدء الهیئة في تنفیذ مشروع تعلیمي لأطفال المدارس للتوعیة بعلوم الفضاء وتقنیات الاستشعار من البعد بطریقة مبسطة من خلال زیارة عدد من باحثي الهیئة للمدارس وتقدیم شرح مبسط باستخدام وسائل تعلیمیة حدیثة عن الفضاء ودور رائد الفضاء وأهمية الأقمار الصناعیة وكیفیة تصنیعها إلى جانب مشاركة الهیئة في مبادرة (جامعة الطفل) التي تنفذها أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجي.

وبالنسبة لطلاب الجامعات، أوضح أن مشروعات الطلاب الخاصة بتكنولوجیا الفضاء قبل التخرج تكون تحت إشراف علماء الهیئة، مشيرا إلى مشروع القمر الصناعي التعلیمي للجامعات وهو الأول من نوعه بمجهود طلاب الجامعات المصریة من خلال مشروعات تخرجهم وبدعم فني ومالي من خبراء برنامج الفضاء المصري.

وأكد انه یساهم في تخریج جیل جدید من المهندسین المصریین یجمع ما بین الخبرة التقنیة مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الصارمة لتصمیم وتصنیع المكونات الفضائیة مما يحقق الریادة المصریة بمجال الفضاء على المستوى العربى والأفریقي.​