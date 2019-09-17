الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية العقارات المتداخلة بمحور عدلي منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التنمية المحلية، رقم 407 لسنة 2019، بشأن نزع ملكية العقارات المتداخلة، ضمن مشروع محور وكوبري المستشار عدلى منصور بمحافظة بني سويف. وجاء نص القرار كالتالي:

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