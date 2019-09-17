أخبار مصر | بمشاركة وفد نقابي برئاسة "المراغي".. العاصمة نيروبي تستضيف المؤتمر الدولي للعمل اللائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة وفد نقابي برئاسة "المراغي".. العاصمة نيروبي تستضيف المؤتمر الدولي للعمل اللائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوفد برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ويضم النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية في أعمال المؤتمر العام للمنظمة، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة الكينية "نيروبي" بمناسبة الاحتفال بإعلان مئوية منظمة العمل الدولية، من أجل العدالة الاجتماعية والعمل اللائق ودور المنظمات النقابية الأفريقية في تحقيق هذه الأهداف.

وبدأت فعاليات المؤتمر بمشاركة الوفود النقابية بالدول الأفريقية، بحضور نائب رئيس جمهورية كينيا، الذي أكد في كلمته على دور العمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

ويشارك الوفد النقابي المصري فى فعاليات المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية وورشة العمل المشتركة مع منظمة العمل الدولية، حول أهداف ومكونات التشريعات الدولية لخدمة مصالح العمال وتوفير عمل لائق لهم على مستوى العالم ودراسة ما تم لصالح العمال الأفارقة منذ أكثر من مائة عام.

وفي ذات الإطار، أشاد جمال القادري رئيس اتحاد عمال سوريا بموقف مصر المساند للشعب السوري واللاجئين من بلادة داخل مصر.

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وأكد "القادري" أن الدولة المصرية احتوت جميع أبناء الشعب السوري، وعاملتهم أفضل معاملة ودمجهم مع المجتمع المصري، ولم تضعهم في مخيمات كما فعلت دول أخري.

وأوضح جمال القادري رئيس اتحاد عمال سوريا، أن أحدا لا يزايد على مواقف مصر المحترم مع الشعب السوري، الذي يعمل في بلد الثاني مصر كأنه يعيش في سوريا تمام من خلال المشروعات التي يعملون بها في كافة المجالات.

ومن جانبه اقترح عماد حمدي عضو وفد العمال في المؤتمر بضرورة إضافة ملف الإرهاب مناقشته داخل اجتماعات الدولة الحالية للمؤتمر باعتباره موضوعا مهما.

وجاء ذلك خلال أعمال الدور 108 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة حاليًا بجنيف، بمشاركة 187 دولة الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وبتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، بحضور غاي رايدر مدير عام مكتب العمل الدولي، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة.

